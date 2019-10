In der „Bundesregierung“ der Neulandkanzlerin strotzt es nur so vor digitaler Kompetenz. Die derzeit am Markt befindlichen Krypto-Token wie Bitcoin erfüllen allenfalls sehr eingeschränkt die ökonomischen Funktionen des Geldes im klassischen Sinne, behauptet diese nämlich in der Antwort (19/13053) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/12136). Der Kurznachrichtendienst HiB berichtet dazu: In der Antwort werden die wesentlichen Funktionen des Geldes im ökonomischen Sinne definiert: Tausch und Zahlungsmittel, Wertaufbewahrungsmittel und Recheneinheit. Das mit den gegenwärtigen währungsähnlichen Krypto-Token abgewickelte Zahlungsvolumen sei verglichen mit staatlichen Währungen sehr gering. Außerdem würden sich Krypto-Token aufgrund ihrer starken Wertschwankungen bisher nicht als Wertaufbewahrungsmittel eignen.

Wie verhält es sich denn mit den Wertschwankungen beim Euro? Sie zeigen nur in eine Richtung – nach unten. Durch Negativzinsen, Bargeldgebühren und sonstige Enteignungsmethoden ist das FIAT-Money die beste Methode, sein Vermögen zu verbrennen. Lügen gepaart mit Inkompetenz, um zu retten, was dem Untergang geweiht ist.

