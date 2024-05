Giffey mutmaßlich angegriffen

Die Polizei vermeldet erst Stunden später, dass die umstrittene Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey angegriffen worden sein soll.

Gestern Nachmittag ist die Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe bei einem Angriff in Rudow leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Frau Giffey gegen 16.15 Uhr unvermittelt von einem Mann in einer Bibliothek in der Straße Alt-Rudow von hinten mit einem Beutel, gefüllt mit hartem Inhalt, attackiert und am Kopf sowie am Nacken getroffen. Anschließend entfernte sich der Tatverdächtige. Frau Giffey hatte sich kurzzeitig zur ambulanten Behandlung der Kopf- sowie Nackenschmerzen in ein Krankenhaus begeben. Die Ermittlungen werden vom Polizeilichen Staatsschutz in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Berlin geführt und dauern an.

Polizei Berlin