AfD-Plakat vergeblich geschändet

Auch auf dem Ländchen tragen Hass und Hetze der Altparteien Früchte. Aber an der Ausführung muss noch gearbeitet werden. Die AfD plakatiert mit Absicht so hoch wie möglich, damit es Saboteure nicht ganz so leicht haben, die Plakate abzureißen.

AfD-Plakat – Foto: O24

Schon seit Tagen hängt dieses doppelseitige Exemplar gleich an der Einfahrt zum einzigen “Supermarkt” im Ort und trotzte Wind und Wetter. Doch kaum haben Chemtrailwolken dem Sonnenschein wieder ein wenig Platz gemacht, schlägt das Verbrechen unerbittlich zu. Im Werkzeugkoffer der unbekannten Freiheitskämpfer muss ein ordentlicher Seitenschneider gefehlt haben, denn das Ergebnis ist jämmerlich. Nur ein kläglicher Knick in der Optik, aber die Botschaft blieb erhalten.

Auf der Kehrseite heißt es, die Heimat und die Alten müssen weg und das Geld gehört in fremde Hände. Wer könnte so etwas anstreben? Besser man fragt nicht danach und schluckt die Antwort gleich wieder runter, sobald sie einem in den Sinn kommt…