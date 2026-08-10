© Opposition 24

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Republikaner wollen Fauci vor Gericht stellen – kippt jetzt endlich der Pandemieschwindel?
Ein US-Senatsausschuss will Anthony Fauci wegen Aussageverweigerung an die Justiz verweisen. Die Corona-Aufarbeitung erreicht damit eine…
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F-News Tagesüberblick: Roboter, Drohnenfund, Rekrutierung, Schulstreit und Rheinmetall
Der F-News-Tagesüberblick im Video: Roboter, Drohnenfund, Zwangsrekrutierung, Schulstreit und Rheinmetall – mit Links zu allen angesprochenen…
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Ist Baufi24 seriös? Ein Faktencheck zum Baufinanzierungsvermittler
Baufi24 ist ein seriöser Baufinanzierungsvermittler: Das Unternehmen vergleicht nach eigenen Angaben die Konditionen von über 600…
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Fürst: Marokkos Migrationskrieg darf nicht länger mit EU-Geld finanziert werden
FPÖ-Politikerin Susanne Fürst fordert nach den Ereignissen in Ceuta Konsequenzen gegen Marokko, einen Stopp von EU-Geldern…
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Ceuta unter massivem Migranten-Angriff: Europas Außengrenze brennt
Ceuta steht unter massivem Druck: Tausende Einreiseversuche, Tote, überlastete Strukturen und ein Militäreinsatz zeigen, wie verwundbar…
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