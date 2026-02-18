100-Jähriger auf Gleise gestoßen – Feiger Angriff an Ludwigshafener Haltestelle

Ein 100 Jahre alter Mann wird am helllichten Nachmittag an einer Straßenbahnhaltestelle in Ludwigshafen von einem Jugendlichen einfach auf die Gleise gestoßen. Was wie eine Szene aus einem düsteren Krimi klingt, ist Realität in der Saarlandstraße. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz in einer Pressemitteilung berichtet, ereignete sich der Vorfall am Montag (16.02.2026) gegen 16:30 Uhr an der Haltestelle „Südwest-Stadion“.

Der hochbetagte Senior stürzte durch den Stoß auf die Gleise und zog sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Ein Wunder, dass nicht mehr passiert ist – bei einfahrender Bahn hätte der Vorfall tödlich enden können.

Vom Täter fehlt bislang jede Spur. Beschrieben wird der Jugendliche als männlich, etwa 17 bis 19 Jahre alt, bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze. Mehr ist bislang nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.