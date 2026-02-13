Grefrath: 16-jähriger Afghane sticht 20-Jährigen nieder – Mordkommission ermittelt

Wieder ein nächtlicher Streit, wieder ein Messer, wieder ein junger Täter. Wie die Polizei in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Staatsanwaltschaft Krefeld berichtet, kam es in der Nacht zum Freitag auf einem Parkplatz nahe eines Festzelts am Eissportzentrum in Grefrath zu einem „versuchten Tötungsdelikt“ – tatverdächtig: ein 16-jähriger afghanischer Staatsangehöriger. In dem Festzelt fand eine Karnevalsveranstaltung statt.

Gegen 23:45 Uhr sollen zunächst verbale Auseinandersetzungen zwischen einem 20-Jährigen und drei Männern eskaliert sein. Laut Zeugenaussagen zog einer der Männer plötzlich ein Messer und stach auf den 20-Jährigen ein. Der junge Mann erlitt eine Stichverletzung und musste umgehend ins Krankenhaus gebracht werden. Zwischenzeitlich konnte Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Inzwischen hat sich sein Zustand stabilisiert, er wird aber weiterhin stationär behandelt.

Während zwei Tatverdächtige zunächst flüchteten, konnte einer noch am Tatort vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahm die Polizei den 16-jährigen Haupttatverdächtigen kurze Zeit später fest. Ein dritter Beteiligter stellte sich am Freitagmorgen selbst auf einer Polizeiwache.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 16-Jährige wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags dem Haftrichter vorgeführt. Die beiden anderen Festgenommenen kamen mangels dringenden Tatverdachts wieder auf freien Fuß.

Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Ob der Täter und das Opfer auch zu den Gästen der Karnevalsfeier gehörten muss ebenfalls noch geklärt werden, so die Behörden.