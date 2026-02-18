Schweinegrippe-Alarm

|

Fantareis

|

,

Die letzten Tage ging es hier etwas gemütlich zu, was seine Gründe hatte: Schweinegrippe, auch Influenza A. genannt. Ich muss gestehen, so übel hat es mich selten erwischt. Zeitweise dachte ich, mein letztes Stündchen hat geschlagen. Es fehlte nur noch der Lebensfilm vor meinem geistigen Auge, von dem ein Großvater immer sprach, als er im Krieg verwundet worden war. Jetzt sind die Lebensgeister wieder zurückgekehrt und mit ihnen auch ein kleines Quäntchen Humor, so dass es hier wieder wie gewohnt weiter gehen kann.

So ist es auch wieder Zeit, Danke zu sagen. Danke allen Lesern für die Treue und Unterstützung und überhaupt Danke für jeden neuen Tag!

Fantareis

Musiker, Autor, Publizist

Unterstützen Sie unsere Arbeit

Spenden √

Kommentare

Eine Antwort zu „Schweinegrippe-Alarm“

  1. Avatar von Mikey 2.0
    Mikey 2.0

    Gute Besserung weiterhin!
    Ich hatte auch mal eine Grippe (allerdings schon laaange her) wo ich dachte „gleich ist Feierabend“. Trotzdem, Impfung kommt nicht infrage…

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Unterstützen Sie unabhängigen Journalismus

Wenn Sie unsere Arbeit schätzen und unabhängige Berichterstattung unterstützen möchten, freuen wir uns über Ihren Beitrag.

Jetzt unterstützen