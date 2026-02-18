Gas-Speicher halb leer und ausgerechnet die Grünen schlagen Alarm

Redaktion

Ausgerechnet die Grünen fordern jetzt einen „Plan B“ für die Gasversorgung – nachdem sie jahrelang an der Energiepolitik mitgeschraubt haben. Wie ntv berichtet, haben die Grünen eine Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses beantragt, weil die Gasspeicherstände deutlich niedriger sind als üblich. Doch während die Speicher sich leeren, setzt die Bundesregierung weiter auf den Markt – und beschwichtigt.

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche erklärte laut Bericht, für den laufenden Winter sei die Versorgung gesichert. Für den nächsten Winter seien bereits 60 Prozent der Speicherkapazitäten vermarktet. Staatliche Eingriffe? Nicht vorgesehen. Stattdessen sollen neue Regeln für Speicherbetreiber kommen. Wie genau diese aussehen, ließ die Ministerin offen.

Die Grünen zeigen sich nun unzufrieden. Ihr energiepolitischer Sprecher Michael Kellner monierte, ein echter „Plan B“ sei nicht erkennbar. Auch aus der Linksfraktion kamen Forderungen nach einer zusätzlichen nationalen Erdgasreserve. Die CDU wiederum verlangt schnelle Konzepte und prüft eine strategische Gasreserve nach europäischem Vorbild.

Ja, sind denn alle verrückt geworden? Nein, der Wahnsinn hat Methode. Die Gasspeicher sind nur etwa halb so voll oder halb so leer wie sonst zu dieser Jahreszeit. Eine Kältewelle hat die Lage zusätzlich verschärft. Energiehändler wie Uniper drängen auf neue Befüllungsregeln. Das Ministerium arbeitet nach eigenen Angaben an einer Anschlussregelung für gesetzliche Füllstandsvorgaben. Gleichzeitig verweist die Bundesregierung darauf, dass die Abhängigkeit von russischem Gas ersetzt und der Verbrauch seit 2022 um 15 Prozent gesenkt worden sei. Klar ist, gelöst wird kein einziges Problem! Die Verbraucher zahlen die Zeche oder sitzen am Ende in der kalten Stube und niemand will’s gewesen sein.

4 Antworten zu „Gas-Speicher halb leer und ausgerechnet die Grünen schlagen Alarm“

  1. Avatar von Fisial
    Fisial

    Alles geplant und gesteuert von der DEP Partei- meine Bezeichnung für den Zusammenschluss aller Parteien außer AFD- also- CDUCSUSPDB90LINKEBSWFDPFW- diese Gruppe betreibt linke-rot-grüne Politik und gehen buchstäblich über Leichen um ihre irrsinnige Ideologien durchzusetzen. Durch eine weit im Voraus geplante und somit selbst herbeigeführte Gasmangellage will diese DEP Partei Angst erzeugen, und zwar, bei den Menschen die noch eine Gasheizung haben. Dann- hofft die DEP Partei- mit intensiver Unterstützung der mit mit Steuergeldern gefütterten Medien – werden diese Bürger Wärmepumpen und PV Anlagen installieren >> nichts geschieht zufällig in der Politik – das polit-mediale Kartell kontrolliert und die Justiz ist ebenfalls dabei— Diktatur eben-

  2. Avatar von Dr.Faustus hat beschlossen und verkündet 👈
    Dr.Faustus hat beschlossen und verkündet 👈

    Noch Fragen?🔪🔪🔪🔨 Und das alles mit unseren Steuergeldern 👈😡

  3. Avatar von Mikey 2.0
    Mikey 2.0

    Lt. Apollo-News hatten wir schon mal (2018, wenn ich mich recht erinnere) 14,1% im April… In Bayern sollen sie stellenweise schon unter 18% sein…
    Wenn aus ist, ist aus… Macht mal… Lernen durch Schmerz, wenn es nicht anders geht…

  4. Avatar von Lansab
    Lansab

    Am 15.2. lag der Füllstand bei 23,54%. – Heute ist der 18.2., also liegt der Füllstand um mind. 1,2% niedriger, denn es kommt auch kaum noch Gas rein. Am 16.2. wurden nur noch 1690 GWh importiert, während wir immer noch 671 GWh (am 16.2.) bzw. 535 GWh (am 17.2.) exportierten. Zauberwort „LNG“? Wie viel LNG wurde denn importiert? Antwort: Am 14.4.: 230 GWH, am 15.2.: 225 GWh, am 16.2.: 242 GWh, und am 17.2.: 145 GWh. Damit kann man den Slum an der Spree vielleicht 2 Stunden mit Gas versorgen.

    Alles nachzulesen auf der Seite der Bundesnetzagentur, unter dem Stichwort „Gas“. Interessant ist übrigens, dass die, bis zu, 5.2., ihre Gasfüllstände täglich aktualisierten. Jetzt nur noch mit 3-4 Tagen Verspätung. Und ob die dann auch die Wahrheit verkünden, kann niemand überprüfen. Schließlich ist der Chef dieser Behörde einer von Roberts besten Männern. Obwohl: Der Industrie kann es egal sein, ob sie drei Tage früher oder später vom Netz muss. Und jetzt ratet mal, wer den finanziellen Ausgleich für die Abschaltung zahlen wird? Der Müller? Der Robert? Der Fritz? Nö, der Steuerzahler… Und das wird teuer. Da wird man wohl wieder eine „Sonderabgabe“ herbeizaubern müssen, während die Konzerne die nächsten 100 000 Mitarbeiter „freisetzen“, oder gleich Insolvenz anmelden.

    „…die Abhängigkeit von russischem Gas…“ – Erinnert sich noch jemand daran, als Trump, während seiner ersten Amtszeit, genau davor gewarnt hat? Und wie reagierte der damalige Außenkobold, der kleine Heiko? Er lachte ihn aus. Und siehe da: Trump ist wieder Präsident, der kleine Heiko noch nicht mal eine Fußnote in den Geschichtsbüchern, und wer hatte recht?
    Die Wähler wollten planlosen Sozialismus mit hirnlosen Akteuren? Na dann, wohl bekommts.

