Ablenkungsmanöver? Trump kündigt UFO-Akten an

Netzreporter

Während die vollständige Veröffentlichung der Epstein-Akten weiter auf sich warten lässt, kündigt US-Präsident Donald Trump plötzlich die Freigabe von Regierungsdokumenten zu Außerirdischen, UFOs und „unidentifizierten Phänomenen“ an. Wegen des „enormen Interesses“ habe er Verteidigungsminister Pete Hegseth sowie weitere Behörden angewiesen, entsprechendes Material zu identifizieren und freizugeben, wie er auf Truth Social erklärte. Das Thema sei „sehr interessant und wichtig“.

Der Zeitpunkt sorgt für Stirnrunzeln: Seit Wochen wächst in den USA der Druck, sämtliche Unterlagen zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein offenzulegen. Viele Dokumente wurden bislang nur geschwärzt veröffentlicht, zentrale Fragen bleiben offen. Nun rückt statt Epstein plötzlich das Thema Aliens in den Fokus – inklusive groß angekündigter Transparenz.

Wie umfangreich die angekündigte UFO-Offenlegung tatsächlich ausfallen soll, bleibt allerdings unklar. Ebenso, wann konkrete Dokumente erscheinen. Trump spricht von einem Prozess der Identifizierung und späteren Freigabe – ein dehnbarer Begriff.

Für zusätzliche Schlagzeilen sorgt ein verbaler Schlagabtausch mit Barack Obama. Der frühere Präsident hatte in einem Podcast augenzwinkernd gesagt, Außerirdische seien „real“, er selbst habe jedoch keine gesehen. Trump warf ihm daraufhin vor, geheime Informationen „preisgegeben“ und damit einen „großen Fehler“ begangen zu haben. Welche Informationen das gewesen sein sollen, ließ er offen. Obama stellte später klar, dass außerirdisches Leben im Universum statistisch wahrscheinlich sei – Beweise für Kontakte mit der Erde habe er während seiner Amtszeit nie gesehen.

Ob hier tatsächlich jahrzehntelange Geheimnisse ans Licht kommen – oder ob das Alien-Thema politisch günstiger ist als die Epstein-Frage –, dürfte sich bald zeigen.

Netzreporter

Kommentare

Eine Antwort zu „Ablenkungsmanöver? Trump kündigt UFO-Akten an“

  1. Avatar von Nero Redivivus
    Nero Redivivus

    Leider ist in dieser historischen „UFO-Enthüllungszeit“ geradewegs auch Erich von Däniken zum Nibiru abkommandiert worden – vielleicht sogar als Copilot in einer Reichsflugscheibe … Während des langen Gleitfluges dahin kann er nun endlich mit Zecharia Sitchin diskutieren und disputieren …
    Karlheinz Stockhausen, der „Größte Komponist aller Zeiten“ – „GröKaZ“, befindet sich aber auch schon länger auf dem Gleitflug der Stratosphärenpiloten. Er wurde bekanntlich bereits am 5. Dezember 2007 zum Sirius zurückberufen: Heim ins Nebel-Reich!
    Jawohl, das ist wirklich ein großer Verlust gleich Anfang dieses Jahres: „EvD“ müsste eigentlich jetzt die Wahrheit erfahren haben, die er sein ganzes irdisches Leben im Kosmos gesucht hat!
    Denn seine Erklärung ist durchaus schlüssig, menschliches Leben und Intelligenz aus dem „Import“ Außerirdischer herzuleiten. Dies erklärt auch die enorme Brutalität des Gottes des Alten Testamentes, der als „JAHWE“ – „JHWH“ sich tatsächlich wie ein Psychopath und keineswegs wie ein seine Schöpfung liebender gütiger Herrgott verhält: Daher könnte ER tatsächlich ein Außerirdischer / Anunnaki vom Nibiru gewesen sein!
    JETZT weiß es „EvD“ …

    Antworten

