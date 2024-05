Linksterroristin Hanna S. festgenommen

Die Bundesanwaltschaft teilt die Festnahme deutsche Staatsangehörigen Hanna S. wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und der gefährlichen Körperverletzung in zwei Fällen mit.

In dem Haftbefehl wird ihr im Wesentlichen folgender Sachverhalt zur Last

gelegt:

Die Beschuldigte schloss sich spätestens Anfang Februar 2023 einer

linksextremistischen Vereinigung an. Deren Angehörige teilen eine militante

linksextremistische Ideologie, die eine Ablehnung des demokratischen

Rechtsstaats und des staatlichen Gewaltmonopols beinhaltet. Die Vereinigung hat

es sich zum Ziel gesetzt, mit Gewalt gegen Angehörige des politisch rechten

Spektrums vorzugehen. Vor diesem Hintergrund verübten Mitglieder der Vereinigung

im Februar 2023 in der ungarischen Hauptstadt Budapest mindestens fünf

körperliche Angriffe auf Personen, die aus Sicht der Angreifer dem rechten

Spektrum zuzuordnen waren. Die Vorfälle ereigneten sich anlässlich des

sogenannten “Tags der Ehre”, zu dem Rechtsextremisten aus ganz Europa jedes Jahr

nach Budapest kommen, um des Ausbruchsversuchs der deutschen Wehrmacht, der

Waffen-SS und ihrer ungarischen Kollaborateure aus der von der Roten Armee

belagerten Stadt am 11. Februar 1945 zu gedenken.

Hanna S. beteiligte sich am 10. und 11. Februar 2023 zusammen mit anderen

Mitgliedern der Vereinigung an zwei Überfällen auf öffentlichen Plätzen in

Budapest. Dabei schlugen die Angreifer mehrfach mit Schlagstöcken und anderem

Schlagwerkzeug auf insgesamt drei Personen ein und besprühten diese mit

Pfefferspray. Die Geschädigten erlitten multiple Prellungen und Platzwunden

insbesondere im Bereich des Kopfes.

Hanna S. befindet sich bis auf weiteres in Untersuchungshaft.