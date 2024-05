Alle Jahre wieder: Besiegt, nicht befreit

In der Ukraine feiert man ab Morgen gleich zwei Tage den „Sieg über den Nationalsozialismus im Zweiten Weltkrieg“ und giert nach deutschen Waffen. Unsere hiesigen Kriegstreiber und Friedenssicherungsheuchler zelebrieren ihr „Nie wieder“ und arbeiten schon an der nächsten Kapitulation. Es war übrigens der 7., nicht der 8. Mai 1945, an dem die Wehrmacht die Niederlage einräumte und die bedingungslose Kapitulation unterzeichnete. Sie trat am 8. Mai um 23 Uhr in Kraft. Bis dahin durfte also noch ganz legal geschossen werden.

Deutschland lag am Boden, wurde zerstückelt, verkleinert, Millionen aus der Heimat vertrieben oder ermordet, es gab Massenvergewaltigungen über die bis heute nicht gerne gesprochen wird. Wer den 8. Mai zum gesetzlichen Feiertag machen möchte, führt nichts Gutes im Schilde. Dort wo man statt Versöhnung Siegesfeiern und Paraden abhält, haben die Deutschen keine Freunde.

