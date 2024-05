Nordhorn: Landtagsabgeordneter der AfD angegriffen

Am Samstag in der Zeit zwischen 08:45 Uhr und 09:15 Uhr kam es in der Lingener Straße zu einer Körperverletzung, berichtet die Polizei. Ein 29-jähriger Mann fuhr zunächst mit einer bisher noch unbekannten weiblichen Person mit einem Boot an einem Infostand der AfD vorbei. Vom Boot aus warfen beide Personen Eier in Richtung des Standes und eines Landtagsabgeordneten, der sich an diesem befand. Die Eier verfehlten jedoch zunächst ihr Ziel.

Etwa eine halbe Stunde später kehrten die beiden Personen zu Fuß und vermummt zum Infostand zurück. Der 29-Jährige warf erneut mit einem Ei und traf dabei den Landtagsabgeordneten am Kopf. Als dieser den späteren Beschuldigten daraufhin zur Rede stellen wollte, beleidigte der Beschuldigte den Abgeordneten und schlug ihm ins Gesicht. Der Landtagsabgeordnete wurde leicht verletzt.

iPads im Abverkauf: Jetzt sichern!