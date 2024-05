Sadiq Khan gewinnt drittes Londoner Bürgermeisteramt

London. Sadiq Khan hat nach der endgültigen Auszählung der Stimmen eine dritte Amtszeit als Bürgermeister von London gewonnen. Der 53-jährige Khan, der die oppositionelle Labour-Partei vertritt, erhielt bei der Wahl am 2. Mai 43,7 % der Stimmen. Susan Hall von der Konservativen Partei kam auf 32,6 % der Stimmen.

Khan ist seit 2016 Bürgermeister. In diesem Jahr war er der erste Muslim, der das Amt des Bürgermeisters in London oder einer anderen großen europäischen Hauptstadt übernahm.Khan wurde in London in einer großen Familie pakistanischer Abstammung geboren. Er ist studierter Menschenrechtsanwalt.(tass)

