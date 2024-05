Bremen: Brutaler Straßenbahn – Kopftreter festgenommen

Am Sonntag war ein 42-Jähriger Mann von einem Mann in einer Straßenbahn durch Tritte gegen seinen Kopf schwer verletzt verletzt worden. Zeugen beschrieben den Täter als ca. 25-jährigen, ca. 180 cm großen, schlanken Schwarzen mit kurzen schwarzen Haaren und braunen Augen. Die Polizei identifizierte im Rahmen der Ermittlungen einen Tatverdächtigen. Spezialeinsatzkräfte konnten den 22-Jährigen am Mittwoch in seiner Wohnung festnehmen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zu weiteren mutmaßlichen Hintergründen wollten sich die Behörden nicht äußern. Wäre es nicht langsam angebracht, öffentliche Verkehrsmittel mit Warnhinweisen zu versehen? „Achtung! Fahrten in dieser Linie gefährden ihre Gesundheit“ …

