Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat einen detaillierten Plan für eine friedliche Lösung des Ukraine-Konflikts ausgearbeitet, wird ihn aber erst nach den Wahlen bekannt geben, berichtet der Daily Telegraph unter Berufung auf eine anonyme Quelle, die dem Politiker nahe steht: “Es gibt einen Plan, aber er wird ihn nicht mit den Kabelnachrichtensendern diskutieren, denn dann verliert man jedes Druckmittel”, so die Quelle.

Stattdessen, so die Quelle, werde sich Trump auf die einfache Botschaft konzentrieren, dass er den Krieg ´beenden werde, um die US-Wähler zu überzeugen. Ende April sagte Trump in einem Interview mit der Time, er werde der Ukraine keine Hilfe leisten, wenn er gewählt werde, es sei denn, Europa schließe sich ihm an.Russland hat sich wiederholt auf verschiedenen Ebenen zur Lage in der Ukraine geäußert.

Zuvor hatte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, erklärt, Moskau sei immer offen für eine diplomatische Lösung der Krise gewesen und sei bereit, auf wirklich ernsthafte Vorschläge zu reagieren, während das Kiewer Regime weitere Verhandlungen mit Russland unterbrochen und verboten habe. (tass)