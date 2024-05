Paderborn: Totprügler gesucht!

In der Nacht auf den 1. Mai kam es vor einem Kiosk in der Marienstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, wie die Polizei berichtet. Ein 30-jähriger Paderborner wurde dabei lebensgefährlich verletzt und verstarb gestern Nachmittag in einer Klinik.

Im Zuge der Öffentlichkeitsfahndung erhielten die Ermittler zahlreiche Hinweise auf die Identitäten der abgelichteten Personen, sodass zwei Personen nun namentlich feststehen. Es handelt sich bei der Person mit dem schwarzen Basecap sehr wahrscheinlich um einen 18-jährigen Tunesier und bei der Person im Fußballtrikot sehr wahrscheinlich um einen 17-jährigen Marokkaner. Die Verdächtigen sind derzeit untergetaucht. Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort aus der Bevölkerung werden dringend erbeten.

Die Polizei weist an dieser Stelle deutlich darauf hin, dass Personen, die die Tatverdächtigen versteckt halten, sich selbst wegen Strafvereitelung strafbar machen!

Personen, die das Tatgeschehen gesehen oder gefilmt haben, oder die Angaben zur Identität des dritten Täters oder dem Aufenthaltsort der Tatverdächtigen machen können, können sich bei einer nahegelegenen Polizeidienststelle oder der Mordkommission zu melden.

Oder direkt an das Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 11 / 0521/545-0.