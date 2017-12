Stürzenberger freigesprochen

Michael Stürzenberger stand nicht zum ersten Mal vor Gericht, aber die absurde Verurteilung zu sechs Monaten Haft machte auch im Ausland Schlagzeilen.

Stürzenberger ging in Revision und war damit erfolgreich.

„Das Urteil heute ist ein wirklicher Sieg für die Meinungsfreiheit und für das Recht, Religionen zu kritisieren, insbesondere natürlich den Islam. Es ist ganz wichtig für die ganze islamkritische Szene in Deutschland. Das Urteil zeigt, dass noch nach Recht und Gesetz geurteilt wird, und nicht wie in der ersten Instanz eine Linke Gesinnungsrichterin das Recht beugt,“ so Stürzenberger gegenüber jouwatch.

