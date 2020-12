Corona, Corona, Corona – abseits davon tut sich nicht viel. Wirklich? Nein! Von der Öffentlichkeit weitegehend unbemerkt steuern wir auf die nächste Flüchtlingskrise zu. Die Migrantenströme schwellen wieder an. Im Oktober haben in Österreich um über 40 Prozent mehr Menschen um Asyl angesucht als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Aber auch in Resteuropa geht es rund.

Fakt ist: Die Corona-Krise ermöglicht Kurz, Merkel und Co., die Grund- und Freiheitsrechte immer mehr zu beschneiden und so auch von anderen Problemen und Entwicklungen – wie etwa der Flüchtlingskrise – abzulenken. Die einzig richtige Botschaft an illegalen Migranten muss auch JETZT lauten: NO WAY! Ihr habt keine Chance, zu uns zu kommen!