Anders als in Deutschland protestieren erneut Tausende Menschen in der Hauptstadt gegen die Auflagen der Regierung im Kampf gegen die sogenannte Corona-Pandemie. RT überträgt das Geschehen live. Die Einschränkungen sind in Großbritannien am Montag verschärft worden. So dürfen sich auch im privaten Bereich nur bis zu sechs Personen treffen. Auch in der spanischen Hauptstadt Madrid wird protestiert.

