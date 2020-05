Hier O24 auf Telegram folgen

Käpt`n Kobold´s deutsche Übersetzung der Rede von Dr. Jeff Barkey vom 9.5.2020:

US Arzt Dr. Jeff Barkey steht auf für: “…tausende Ärzte die zum Schweigen gebracht wurden!“

„Was wenn die Experten falsch liegen? Was wenn das in Quarantäne stellen Gesunder, tatsächlich keine Leben rettet? Was wenn das Tragen einer Maske in der Öffentlichkeit unwirksam ist? Mein Name ist Dr. Jeff Barkey, ich bin hier stellvertretend für tausende von Ärzten, deren Stimmen quer durchs Land zum schweigen gebracht wurden, weil wir den Mainstream-Medien, und den Experten die uns erzählen was wir zu tun haben, nicht zustimmen.

Noch nie in der Geschichte von dieser großartigen Republik, haben wir Gesunde unter Qurantäne gestellt. Noch nie in der Geschichte von dieser großartigen Republik, haben wir Kirchgängern erzählt, das das ausüben ihres 1. Zusatzartikels zur Verfassung, der Religionsfreiheit, illegal ist. Doch in der gleichen Zeit ist es unverzichtbar Cannabis-Abgabestellen offen zu halten.

Noch nie in der Geschichte dieses Landes, hat man uns erzählt das man nicht zur Kirche gehen kann, weil das nicht notwendig sei, aber Du kannst los gehen und eine Abtreibung bekommen, weil DAS notwendig sei.

Noch nie zuvor haben wir Kriminelle in diesem Land aus dem Gefängnis entlassen, doch wir sagen zu Dir das Du Dein 2. Zusatzartikel zur Verfassung nicht ausführen kannst und Dich nicht selbst durch das Besorgen einer Waffe schützen kannst.

Wenn Schnapsläden als notwendig erachtet werden, aber eure Geschäfte als NICHT notwendig erachtet werden, dann stimmt hier irgendetwas nicht.

Dieses Heft, die Unabhängigkeitserklärung unserer US-Verfassung, war niemals dafür gestaltet worden das Volk zu beschränken, es ist dafür gestaltet worden die Regierung zu beschränken!

Dies ist nicht New York und Gott sei Dank, dies ist nicht San Francisco. Goveneur Newsom geht zu weit. Goveneur Newsom hat unsere Unabhängigkeiten und Freiheiten mit Füßen getreten. Als Arzt kann ich ihnen sagen; ja, das Virus ist gefährlich. Aber als wir sehen wie die Statistik reinkommt, haben wir realisiert, das die Todesrate ungefähr so hoch ist wie bei jeder jährlich auftretenden Grippe-Influenza.

Was wir aber auch wissen, ist, das genau wie vergangene virenbedingte Atemwegserkrankungen, wir auch mit dem Virus mit dem Erreichen einer Herdenimmunität fertig werden. Aber sie erreichen NIE eine Herdenimmunität, wenn Sie die „Herde“ in Quarantäne belassen. Es ist Zeit das wir die Gefährdeten und solche die das meiste Risiko haben, schützen, den jungen und gesunden aber erlauben die Türen wieder zu öffnen und wieder ihre Arbeit aufzunehmen.

Lasst euch nicht euren Mund verbieten und stellt sicher, da es offenbar notwendig ist, das die von euch gewählten Stellvertreter eure Stimme laut und klar hören.

Während wir die Arbeitslosigkeit bis zum Niveau einer Wirtschaftskrise steigen sehen, sehen wir außerdem auch eine Steigerung der Suizidrate, wir sehen eine Steigerung von häuslicher Gewalt, wir sehen eine Steigerung von Kindesmissbrauch, wir sehen eine Steigerung von Alkohol- und Drogenmissbrauch, ALL das, weil die Regierung ihre Befugnisse überschritten hat. Wir werden schlussendlich sehen das die von der Regierung auferlegten Maßnahmen schlimmer als das Virus selbst sind.

Was gerade passiert ist, dass die Arbeitslosigkeit 20-30 Millionen Menschen betrifft. Und diese Leute werden jetzt von der Regierung abhängig werden.

Und das was eine größere Regierungs-Abhängigkeit verursacht, ist eine größere, mehr tyrannische Regierung.

Wir, das Volk, wollen wieder an die Arbeit zurück.

Wir, das Volk, wollen unsere Regierung wieder in ihre Schranken weisen.

Wir wollen eine kleine Regierung, die uns auch vertritt, keine große, tyrannische Regierung!

Ich vertrete hier tausende von Ärzten, verteilt über das ganze Land, deren Stimmen gehört werden MUSS!

Es ist eine Ehre und ein Privileg hier sein zu dürfen, um zu verlangen das Riverside County wieder geöffnet wird!

Wir wollen das Orange County wieder geöffnet wird!

Wir wollen das der gesamte Staat Kalifornien wieder geöffnet wird!

Und wir wollen, dass unser GESAMTES Land, die Vereinigten Staaten von Amerika, wieder geöffnet werden!

Und WIR, das Volk, werden das NICHT länger hinnehmen!

Danke das ihr mich auf eurer Kundgebung eingeladen habt, bleibt stark und passt auf euch auf!“