Der Vorfall trug sich bereits vor einer Woche zu. Erst jetzt fahndet die Polizei mit einer nicht gerade sehr detaillierten Personenbeschreibung nach dem Täter:

Ein 13-Jähriger ist am Donnerstag, 29.8.2019, gegen 13:20 Uhr, auf der Bahnstraße Ecke Marktgrafenstraße von einem bislang unbekannten Jugendlichen mit einem Messer verletzt worden und seines Smartphones beraubt worden. Zwei radfahrende Jugendliche seien von hinten gekommen. Einer sei vorbeigefahren, der andere hätte angehalten und sei auf ihn zugegangen. Dieser habe ihm mit einem Messer in den Rücken gestochen und die Herausgabe des Smarthphones gefordert. Das Opfer habe das Handy übergeben. Dann sei der Täter mit dem Rad über die Bahnstraße in auswärtige Richtung geflüchtet. Das Opfer begab sich nach Hause. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

Dort sei eine “oberflächliche Verletzung” festgestellt worden, die ambulant behandelt wurde, so die Polizei weiter.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: -männlich -ca.16 Jahre alt -schlank -kurze schwarze Haare -Schwarzes T-Shirt -schwarze kurze Hose Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.