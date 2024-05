Hochwertig gefertigte Schutzweste mit Stich- & Schlagschutz – jetzt sichern!

Die gute Hausfrau verwendet einen Fleischwolf, um Fleischstücke roh oder Teile des übrig gebliebenen Bratens in den Fleischwolf zu stopfen, dann an der Kurbel zu drehen und so Hackfleisch herzustellen. Niemand kann mehr feststellen, was das Ausgangsmaterial war, wenn erst die Bouletten in der Pfanne schmoren. Kafka meinte hierzu: „Wer im Gasthaus Bouletten isst, hat den Glauben an die Menschheit noch nicht verloren“. Beim Glauben an Texte ist es heute ähnlich.



Auf mechanische Weise werden heute auch Texte „verfeinert“. Stopfen wir einen kritischen Text, den man im Web fand, in einen Online-Fleischwolf, so erhalten wir feinsten Buchstabensalat.



Beispiel: Man nehme einen bösen Text:

Was diese inkompetenten grünen Minister und überdimensionierte Parteivorsitzenden für einen Schaden anrichten, das führt zum Kotzen. Deren grün versiffte Denke ist so schräg, dass man sich wundert, warum die von der Regierung finanziell unterstützte Presse diesen Schwachsinn, der gegen alle menschliche Vernunft ist, auch noch drucken will. Diese Räuber rauben dem Volk das Geld und bilden sich ein, auch noch was Besonderes zu sein. Noch sitzen sie im Elfenbeinturm und an den Fleischtrögen.



ChatGPT-4, der Textfleischwolf, wurde gebeten, obigen Text zu optimieren:



Der konkrete Befehl lautete:

Kannst Du diesen Post so umformulieren, damit er DEI entspricht,

sehr höflich und für die FAZ geeignet wird.



Antwort von ChatGPT-4:



In der aktuellen politischen Diskussion stellt sich die Frage, wie die Effektivität der grünen Minister und Parteiführungen zu bewerten ist. Es gibt zunehmend Bedenken bezüglich der Ausrichtung und Umsetzung ihrer Politik. Kritische Stimmen bemängeln, dass manche Entscheidungen der Regierung zu weit von praktikablen Lösungen entfernt scheinen und die Unterstützung dieser Ansätze durch staatlich geförderte Medien nicht immer der öffentlichen Erwartung an eine objektive Berichterstattung entspricht. Diese Situation führt zu einer intensiven Debatte über die Verwendung öffentlicher Gelder und die politische Verantwortung. Die Herausforderung besteht darin, einen Konsens zu finden, der sowohl ökologische als auch ökonomische Nachhaltigkeit fördert und dabei das Vertrauen der Bevölkerung in ihre Führungskräfte stärkt.



Selbst ausprobieren!



Das Schöne an diesem Beispiel ist, dass jeder es selbst ausprobieren kann.

Das einfachere ChatGPT 3,5 mag eine andere Antwort geben.