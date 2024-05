„Sa.“ ist voll Nazi, Samstag heißt nun SG!

In Deutschland denken viele beim Kürzel „SA“ oder „Sa.“ nicht nur an den Samstag. Diese Buchstaben stehen auch für die „Sturmabteilung“ der NSDAP – eine Gruppe, die in der Nazi-Zeit viel Unrecht und Leid verursacht hat.

Wir wollen, dass die Abkürzung „SA“ für den Samstag nicht mehr benutzt wird. Sie bringt zu viele schlechte Erinnerungen mit. Wir schlagen vor, dass stattdessen „SG“ benutzt wird. Diese zwei Buchstaben stehen einfach für den ersten und letzten Buchstaben von Samstag. Das ist klar und einfach.

Wir finden, dass ein Gesetz das auch so festlegen sollte. „SG“ soll in allen Kalendern, Zeitungen, auf Plakaten und im Internet benutzt werden. So vermeiden wir Verwirrung und die alten schlechten Erinnerungen.

Unsere Initiative „Sprache und Demokratie“ möchte, dass wir alle mehr auf unsere Worte achten. Wir wollen nicht, dass die dunkle Zeit der Nazis verharmlost wird. Wir bitten alle, mitzumachen und unsere Sprache sauber und respektvoll zu halten.

Wenn Sie mehr wissen wollen oder uns unterstützen möchten, melden Sie sich. Wir sind für Sie da.

Initiative Sprache und Demokratie

Karl-Liebknecht-Straße 298

10178 Berlin