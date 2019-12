Farage watscht von der Leyen ab: „Dull as ditchwater“

Es war wohl die letzte Rede von Nigel Farage im EU-Parlament. Er kündigte an, dass die Briten jetzt das „Gefängnis der Nationen“ wie vorgesehen Ende Januar 2020 verlassen werden. Es sei der Anfang vom Ende der EU.

„Wir werden zu einer unabhängigen, selbstverwalteten Nation und ihr könnt euch weiter vormachen, in diesem Haus sei alles in Ordnung. Aber es ist nicht so, dass die Leute von gesichtslosen Bürokraten geführt und regiert werden wollen, wie Michelle und von der Leyen.“ Er bezeichnet sie als „dull as ditchwater“, was so viel wie „total öde“ oder „fade“ bedeutet.