Tempelhof: Jüdisches Mädchen an Grundschule mit dem Tod bedroht

Was sagt der Zentralrat der Juden wohl dazu, wenn eine Zweitklässlerin von islamischen Mitschülern gemobbt und mit dem Tode bedroht wird? So geschehen an der Paul-Simmel-Grundschule. Die Berliner Zeitung beschreibt die Vorfälle als „religiöses Mobbing“, es geht aber ausschließlich um die Übergriffe von Angehörigen der friedlichsten aller Religionen, dem Islam. Erst kürzlich hatte eine Neuköllner Schulleiterin den Mut gefasst, darüber zu sprechen: Islamisches Mobbing wegen Gummibärchen in der Schule

Und nun das: „Unsere Tochter wurde von muslimischen Schülern angepöbelt, weil sie nicht an Allah glaubt“, sagt ein Vater im Gespräch mit der Berliner Zeitung. Das Mädchen sei von einem Mitschüler gefragt worden, ob sie Jüdin sei. Da ein Elternteil jüdischer Herkunft ist, habe sie das bejaht, woraufhin der Schüler das Wort „Jude“ mehrfach in bedrohlichem Tonfall wiederholt habe.

Bei einem früheren Vorfall, bei dem die Mitschüler von dem jüdischen Elternteil noch gar nichts wussten – so betont die Berliner Zeitung – sei seine Tochter sogar mit dem Tode bedroht worden. Der körperlich deutlich überlegene Schüler habe der damaligen Zweitklässlerin gesagt, sie solle geschlagen und anschließend umgebracht werden, weil sie nicht an Allah glaube. Quelle: Berliner Zeitung

Herr Schuster hat aber mehr Probleme mit der AfD und „verwahrt sich gegen eine Vereinnahmung der jüdischen Gemeinschaft durch die Partei.“