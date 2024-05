Prof. Dr. Sucharit Bhakdi über die Gefahren der mRNA-Impfstoffe

Der 1. Vorsitzende der MWGFD, Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, referierte auf Einladung der FPÖ am 13. April in Wien im Rahmen des Symposiums „Souveränität und Freiheit für die Völker Europas“ über die großen Gefahren der mRNA-Impfstoff-Technologie. Wir möchten in diesem Zusammenhang klarstellen, dass der Verein MWGFD nicht parteipolitisch gebunden ist. Vielmehr suchen wir den Austausch und die Zusammenarbeit mit allen politischen Parteien und anderen Organisationen, die unsere Ziele und Ideale teilen: die Wiederherstellung einer Gesundheitsversorgung, welche diesen Namen verdient, im Rahmen einer offenen und freien Gesellschaft und auf der Grundlage ehrlicher Wissenschaft.





