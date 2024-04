Diakonie will AfD-Wähler rauswerfen

iPads im Abverkauf: Jetzt sichern!

Diakonie Präsident Rüdiger Schuch äußerte klare Worte gegenüber AfD-Wählern in den eigenen Reihen. In einem Gespräch mit der Funke Mediengruppe betonte er, dass Personen, die die AfD aus Überzeugung unterstützen, keinen Platz in der Diakonie haben, da deren Weltbild nicht mit dem christlichen Menschenbild vereinbar sei.

“Wer sich für die AfD einsetzt, muss gehen.” t-online

Wer es bisher noch nicht getan hat, erfährt hier, wie man ganz einfach aus der Kirche austritt: kirchenaustritt.de