Österreich: dm Kunden spenden 542.290 Euro für Flüchtlinge aus der Ukraine

Es gibt noch gute Menschen – sogar in Österreich. Wer hätte das gedacht?

Von Anfang März bis Ende September haben dm Kunden österreichweit 542.290 Euro an der Kassa gespendet. Der Erlös geht an die von dm drogerie markt gestartete Hilfsaktion für Flüchtlinge aus der Ukraine. Die Hilfe kommt in Zusammenarbeit mit der Caritas und der Diakonie in Form von Produkten bei den Betroffenen an: eine Aktion, die weit über den Spendenzeitraum hinauswirkt.

Die Unterstützung sei auch für die kommenden Monate gesichert, teilte das Unternehmen mit.