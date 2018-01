Stadtflucht in Sigmaringen: Händler beschweren sich, kriminelle „Flüchtlinge“ vergraulen Kundschaft

Was die Lokalpresse berichtet, gelangt selten in die Tagesschau und andere große Medien, wenn es um Probleme mit kriminellen Migranten geht. Selbst Morde und Vergewaltigungen nebst Hintergründen werden mit dem Argument der angeblichen fehlenden überregionalen Relevanz gerne heruntergespielt.

In Sigmaringen herrscht Krisenstimmung wegen zunehmender Straftaten von Asylbewerbern, die in der Innenstadt Händler und Kunden vergraulen. Laut Schwaebische.de trafen sich rund 30 Vertreter aus Handel und Behörden mit dem Bürgermeister und der Integrationsbeauftragten. Mit großer Aufmerksamkeit beobachte der Bürgermeister den zahlenmäßigen Anstieg der Delikte im Stadtbereich, heißt es in dem Artikel. Es geht um die Asylbewerber, die in der Landeserstaufnahme untergebracht sind, einer ehemaligen Bundeswehrkaserne und in der Gemeinschaftsunterkunft Fürstenhof.

Aus dem Polizeirevier stammt die Information: „Rund 60 Prozent unserer Einsätze finden in der Lea statt, 40 Prozent im restlichen Stadtgebiet.“

Händler fordern mehr Polizeipräsenz, da die „Kundenfrequenz“ rückläufig sei

„Die Leute verlassen die Stadt, der Ruf der Stadt ist am Boden“, sagt ein Fliesenhändler, der sein Haus verkaufen will. Auch seine Frau und Tochter seien von schreienden „Flüchtlingen“ sexuell belästigt worden. Ähnliches schildert ein Gastronom, dessen Lokal in Bahnhofsnähe liegt. Man rate deshalb den Frauen, nachts nicht alleine nach Hause zu gehen.

Forderungen nach einer nächtlichen Ausgangssperre – „Zapfenstreich“ in der Unterkunft – wurden diskutiert, könnten aber aus rechtlichen Gründen nicht erfüllt werden, meint dazu die Integrationsbeauftragte, die Flüchtlinge seien freie Menschen und dürften sich frei bewegen …

