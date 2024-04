Gesichtswahrung: Israel vs. Iran

Israel soll einen Angriff nahe den Atomanlagen der iranischen Stadt Isfahan geführt haben. Einige „alternative“ und AfD-nahe Medien bejubeln das mit „Endlich“. Wenn jemand für solche Schlagzeilen bezahlt, dann sicher nicht Russland.

Im Grunde ist nicht mehr passiert, als hier bereits im Kommentarbereich vermutet. Jeder gibt mal einen Schuss ab, Hauptsache es wird nichts getroffen und alle Seiten wahren ihr Gesicht. Offiziell bekennt sich Israel nicht zu dem Angriff, der eine Warnung an Teheran sein soll, dass man jederzeit in der Lage sei, die Atomanlagen zu zerstören. Aus Teheran wurde zunächst ein Angriff dementiert, dann von einer „Infiltration“ gesprochen, was nahe legen soll, dass israelische Agenten im Inland für den Angriff verantwortlich gemacht werden.

Es bleibt also dabei. Die Medien kochen ihr Süppchen von der Kriegsgefahr im Nahen Osten. Viel heiße Luft um typisch orientalisches Drohgebaren.