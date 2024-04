Der WHO – Pandemievertrag muss verhindert werden

Der WHO-Pandemievertrag und die internationalen WHO-Gesundheitsvorschriften bürden Deutschland schwere Verantwortung und enorme Kosten auf. Die Soueränität unseres Landes wird in gesundheitspolitischen und im Pandemiefall auch in gesellschaftspolitischen Fragen massiv eingeschränkt.

»Den #WHO #Pandemievertrag *müssen* Sie kennen! Wir sollen die Garanten für ›vollständiges soziales und körperliches Wohlbefinden‹ aller Menschen der Erde werden- also dafür bezahlen. Nicht nur für die Asylanten bei uns sondern auch, wenn die noch in Afrika sind. Video ansehen. Teilen. Widerstand leisten! #WHOCA + #DeshalbAfD«