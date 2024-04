Nazi-Begründung für Viertage-Woche: “Arbeit macht freitags keinen Spaß“

Deutschland sollte überdacht und damit zur größten geschlossenen Psychiatrie mit eigenem Kindergarten gewandelt werden. Verrückter und infantiler geht es in keinem Land der Welt zu. Ob das daran liegt, dass so viele Beerbrock-artige Frauen wie noch nie in der Politik mitmischen, ist zu fragen. Auf jeden Fall werden immer mehr Schwärzungen in das deutsche Vokabular eingebracht und wir sollen nicht nur hörbar mit Schluckauf gendern, sondern uns auch regelmäßig auf die Zunge beißen.

Wer beim Skat vier Bauern und Asse auf den Tisch schmeißt und sagt “Alles für mich” könnte bereits ein Fall für Haldenwangs Spitzeldienst und Sonderkommando mit Hausdurchsuchung sein. Denn: Alles, was mit “Alles für…” anfängt, könnte zur Radikalisierung führen und in der Fortsetzung “Alles für Deutschland” enden. Hoppla! Und wenn die Gefahr besteht, dass sich jemand radikalisiert, soll man bekanntlich umgehend eine der amtlichen Stellen anrufen, die bundesweit z.B. unter der Telefonnummer 0911 943 43 43 (hier) zu erreichen sind. Die nehmen den Fall auf und helfen ab. Das gilt selbstverständlich auch für Eheleute, Familien und Freunde untereinander. Man kann nie fürsorglich genug sein und sollte stets die Nummer einer Denunziations-Hotline griffbereit haben. Halbwüchsige können ihren Eltern – mit Lisas und Fancys Segen – auch den Anruf androhen, falls ihnen das Taschengeld nicht ausgezahlt werden sollte. Frau Näser wäre vielleicht für diese Art der Ent-Delegitimierung dankbar und aus Bellevue könnte für Wiederholungsanrufer-Innen*de m/w/d gar ein “Verdienstkreuz am Rande in Sonderschulausführung” verliehen werden.

Haben Sie die Überschrift gelesen? Da steckt womöglich voll der Nazi drin!

Selbst Gewerkschaftler müssen sich am Riemen reißen, was sie unter Rot-Grün allerdings drillmäßig abzuliefern pflegen. Denn ihre Forderung nach der Viertage-Woche könnten sie salopp damit begründen, dass der Fünfte Tag keinen Spaß mehr mache. Aber aufpassen!! Lesen Sie die Überschrift oben noch einmal – aber nicht vor anderen Leuten. Sie enthält Dynamit, das Haldenwang von Null auf 10.000 km/h beschleunigen und jeden, der sie vorträgt in größte Klemmlagen bringen könnte. Also doch lieber fünf Tage arbeiten.