Die RADIKAL-LIBERTÄRE UNION als Forum und Netzwerk im Zeitalter der Freiheitswende 2024/25

Überlegungen zu einem kommunikativen politisch-kulturellen Austausch auf der internautisch-digital-virtuellen Datenautobahn und im “von der Realität umzingelten” Überleben des realen Lebens, zaghaft skizziert von Nero Redivivus

Motto: Sparen? Sparen wir uns doch endlich “unsere” Volksvertreter!

Ersparen wir uns “Vertreter”, die eigentlich wegen “betrügerischer Insolvenzverschleppung” vor Gericht gehörten!

… wenn sie tatsächlich den gleichen Gesetzen unterlägen, die sie auch verabschieden …

Entlassen wir die “Volksvertreter”!

Nehmen wir unsere Angelegenheiten endlich selbst in die Hände!

Zum Geleit: So, wie es keine Republik ohne Republikaner und keine Demokratie ohne Demokraten geben kann, so ist eine freie Gesellschaft ohne freie Menschen, noch eine freie Marktwirtschaft ohne Anarchokapitalisten, noch eine Minarchie ohne Minarchisten, noch eine Panarchie ohne Panarchisten, noch eine “Panminarchie” ohne “Panminarchisten”, und schon gar nicht eine freie Welt ohne die gleiche Freiheit aller Kreaturen oder eine Anarchie ohne Anarchisten vorstellbar.

Unser aller gesellschaftspolitisches Bewusstsein im täglich-tätigen Ringen um diese

gleiche Freiheit aller Geschöpfe Gottes, die nur auf konsequent herrschaftsloser – also anarchistischer (“Anarchie bedeutet Gewaltlosigkeit, bedeutet Nicht-Herrschaft des Menschen über den Menschen, Nicht-Zwang durch die Gewalt des Willens eines oder mehrerer über den der anderen.” – Errico Malatesta: “Anarchie und Gewalt”, 1924) Basis libertär (= freiheitlich) zu verwirklichen ist, muss sozialrevolutionär und radikal – folglich an die Wurzeln der “Staatlichkeitspest” gehend – sein. In organisatorischer Hinsicht sollte sich einzig und allein hierfür eine entsprechend bewusst “antipolitisch” politische Vereinigung – eine durch und durch subversive Union – bilden: die “RADIKAL-LIBERTÄRE UNION” (RLU).

Dabei würde die gesellschaftspolitische Intention ihrer potentiellen Gründungsmitglieder sein, sich selbst und den Staat, in dem wir alle miteinander entfremdet (über-)leben, durch die eigene individuelle Veränderung und den gleichzeitig erfolgenden gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung in jeglicher Form sowie gegen die “globalisierte” Herrschaft des Menschen über den Menschen radikal zu verändern :

Durch Europa und seine Rucksack-Touristen muss ein RUCK gehen!

Somit sollte eine RADIKAL-LIBERTÄRE UNION – eine “RLU” – in “schlagkräftiger” (!) Abkürzung – als neue bewusst “antipolitisch” politisch-dynamis(tis)che Vereinigung eine richtungweisende Komponente der in Gärung befindlichen europaweiten sozialen Protestbewegung darstellen, die in stets garstigen Zeiten im Begriff ist, antihierarchische Strukturen aufzubauen, um mit vollem geistigen Bewusstsein zur allmählichen Abschaffung der Herrschaftsverhältnisse zwischen den Menschen beitragen zu können:

Ich will NICHT beherrscht werden – und ich will NIEMANDEN beHERRschen!

Denn – beHERRschen wollen bedeutet immer: Gewalt ausüben und aufrechterhalten zu müssen. Dahinter stehen zwei diametral entgegen GESETZte Menschenbilder : Das eine ist geprägt von einem abgrundtiefen Misstrauen der menschlichen Natur gegenüber – “homo homini lupus est” – , während das andere von Vertrauen unter den Mitmenschen zeugt.

Dabei dürfen wir allerdings niemals verkennen, wie sehr wir selbst – selbstbetrügerisch (!) – von Staat und Zwangsgesellschaft fundamental geprägt sind. Ist es nicht so, dass wir uns aufgrund irgendeiner “(be)trügerischen Sicherheit des Staates” nicht trauen, das TOR ZUR FREIHEIT auch nur einen Spalt weit aufzustoßen und deshalb auf äußerst verquere Weise – wie die kleinen Kinder an Heiligabend vor der “guten Stube” zwecks Bescherung verharrend – “den Tannenbaum vor lauter Gaben nicht sehen”? Letztendlich “verdanken” (!) wir rundum sämtlichen inneren und äußeren Zwängen und “mühevoll von oben eingeübten nunmehr verinnerlichten” Verhaltensmustern unsere ultimative SOZIALISIERUNG.

Dennoch dürfte eine “andere” – FREIE (!) – Gesellschaft immer noch möglich sein. Es liegt – wie so vieles – AN UNS “EINZIGEN” SELBST!

–> Heiligabend: “Prä-Anarchie” VOR DEN TOREN ZUR FREIHEIT – Bescherung: SOZIALE REVOLUTION – Er(n)ster Weihnachtsfeiertag: DRAHTLOS-DIREKTE DEMOKRATIE ohne elterliche Bevormundung von “Vater Staat” und “Mutter Nation” = GLEICHE FREIHEIT ALLER MENSCHEN = “Panarchie” = AKRATIE <–

Wer also wird uns am Ende aller Zeiten aus dem Jahrtausendfluch jener “Quadratur des Teufelskreises” dieser mehr als fatalen in den bodenlosen Abgrund reißenden “Teufelsspirale der Menschheitsgeschichte” noch herausziehen wollen? … außer wir uns individuell höchstselbst – und um die “Internationale” zu paraphrasieren: “Uns aus dem graugrünen Kakistokraten-Elend zu erlösen, müssen wir schon selber tun!”

Wir, Du und ich müssen die VERÄNDERUNG selbst sein , die wir uns von der Welt wünschen. Ansonsten ist diese Welt dem UNTERGANG geweiht!

Daher wollen wir als potentielle Gründungsmitglieder der RADIKAL-LIBERTÄREN UNION (RLU) uns für eine herrschaftslose Gesellschaft der gleichen Freiheit aller Geschöpfe Gottes mit dem Zorn der uns zur Verfügung stehenden mutigen Energie einsetzen: Lasst uns jetzt die zahllosen Ideen, Träume, Utopien und Zielvorstellungen sammeln sowie mit aller Kraft gemeinsam zum sozialrevolutionären Aufbauwerk schreiten!

Hierbei sind physische und psychische Gewalt beide für die RLU keine angemessenen Mittel, um soziale und wirtschaftliche Alternativen aufzuzeigen. Genauso ersichtlich ist aber auch, dass Menschen, die sich für die Überwindung von Herrschaft an sich und in diesem Kontext der radikalen Abschaffung des übergriffigen Obrigkeitsstaates an sich vehement einsetzen, sich ein von letzterem beanspruchtes “Gewaltmonopol” nicht diktieren und aufzwingen lassen können, sondern sich ebenso hier die freie Entscheidung über die Mittel und Ziele ihres konsequent konstruktiven Handelns vorbehalten und strikt bewahren.

SOZIALREVOLUTIONÄR, STAATSLOS UND FREI

BRAUCHEN WIR KEINE ANDEREN HERREN, SONDERN KEINE !

Nero Redivivus ANNO SEMAPHORI MMXXIV – ALEA IACTA EST.