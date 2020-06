Hier O24 auf Telegram folgen

Die Kampagne Global Goal: Unite for Our Future wurde am 28. Mai unter der Schirmherrschaft von Kommissionpräsidentin Ursula von der Leyen gestartet.

Gestern wurden im Rahmen des „Spendengipfels“ 6,15 Mrd. EUR an zusätzlichen Mitteln mobilisiert, somit beläuft sich der gesamte Betrag derzeit auf 15,9 Milliarden Euro. 40 Regierungen haben daran teilgenommen und sich verpflichtet, Coronavirus-Therapeutika universell zugänglich zu machen. Dabei haben sie sich auch für eine „faire und gerechte“ Unterstützung für all jene Gemeinschaften ausgesprochen, die die Pandemie besonders hart getroffen hat. Ein bedeutendes Zeichen der weltweiten Solidarität ist die auf dem Gipfel eingegangene Verpflichtung, Produktionskapazitäten für mehr als 250 Millionen Impfstoffdosen für Länder mit mittlerem und schwachem Einkommen vorzusehen.

Worum es wirklich geht, ließ Ursula von der Leyen zwischen den Zeilen durchblicken:

„Die Welt wird diese Pandemie erst dann überwinden, wenn Impfstoffe, Tests und die richtige medizinische Versorgung für alle verfügbar und erschwinglich sind, die sie brauchen. Die heutigen Spenden und politischen Zusagen, aber auch der Beitrag Europas bringen uns diesem globalen Ziel näher. Europa wird sich hier langfristig engagieren. Wir haben eine starke Allianz geschmiedet, die sich diesem Virus gemeinsam entgegenstellt.“