Duisburg: Ein 31 Jahre alter Mann soll am frühen Mittwochabend einen 36 Jahre alten Mann im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses “Am Tellmannshof” vermutlich mit einer Axt am Kopf schwer verletzt haben. Zeugen hatten die Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern bemerkt, Erste Hilfe geleistet und Rettungskräfte gerufen. Den verletzten Mann brachten die Sanitäter ins Krankenhaus, in dem Ärzte ihn stationär behandeln.

Der Tatverdächtige flüchtete. Mit mehreren Streifenwagen, einem Hubschrauber und Hunden fahndeten die Beamten nach dem “Duisburger”, den sie gegen 20:30 Uhr in der Nähe seiner Wohnung festnehmen konnten. Er hatte eine geringe Menge Marihuana bei sich und wirkte angetrunken. Die Beamten stellten die Drogen sicher. Die Entnahme von Blutproben wurde angeordnet. Die Kripo hat eine Mordkommission eingerichtet, die nun die Hintergründe des Angriffs ermittelt.

Ersten Aussagen und Erkenntnissen zufolge könnte es sich um eine Beziehungstat handeln. Auf Antrag der Duisburger Staatsanwaltschaft soll der 31-Jährige heute wegen versuchten Totschlags dem Haftrichter vorgeführt werden.