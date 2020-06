Hier O24 auf Telegram folgen

Sollte die ehemals „mächtigste Frau der Welt“ ausnahmsweise einmal die Wahrheit gesagt haben? In der ZDF-Sendung „Was nun, Frau Merkel“ wurde sie danach gefragt, ob sie bei den nächsten Wahlen noch einmal antreten wolle. „Nein. Nein, wirklich nicht“, lautete die Antwort. Warum auch? Sie hat alle Aufgaben mit Bravour erledigt. Deutschland liegt am Boden, die Gesellschaft ist gespalten wie nie und der Schaden so schnell nicht mehr zu beheben. Wer Merkel nachfolgt, muss so tun, als wolle er das Trümmerfeld so schnell wie möglich beseitigen und das Gegenteil davon in Angriff nehmen. Solange die Gesinnungswächter nicht zugleich mit Merkel das Feld räumen, gibt es keine Chance auf eine politische Wende. Über eine Alternative zum Finanzsystem braucht man erst gar nicht nachdenken. Das Thema hat keine Partei von rechts bis links auf dem Schirm.