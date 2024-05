Höcke: Staatsanwaltschaft fordert Bewährungsstrafe – Gericht verhängt Geldstrafe

Der Staatsanwalt fordert sechs Monate auf Bewährung für den AfD Politiker. Die Verteidigung forderte Freispruch. Das Gericht hatte schon zuvor erklärt, dass es lediglich eine Geldstrafe verhängen würde. Und dabei ist es auch geblieben. Der 52-Jährige wurde zur Zahlung von 100 Tagessätzen von je 130 Euro verurteilt – insgesamt also 13.000 Euro.

Es geht um diesen Satz, dessen letzter Teil verboten ist: „Alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland“. Letzter Teil wurde nämlich von der SA als „Losung“ verwendet. Darum nun der Schauprozess. Eine Farce!

Heute Morgen hatte die FAZ mit einer angeblich voreilig veröffentlichten Eilmeldung für Verwirrung gesorgt:

Das Landgericht Halle sah es als erwiesen an, dass Höcke in einer Rede im Mai 2021 in Merseburg (Sachsen-Anhalt) einen verbotenen Nazi-Spruch verwendete, obwohl er um dessen geschichtliche Bedeutung wusste, berichtete die FAZ in einer Eilmeldung.

Die @faznet weiß mehr als das Gericht – so funktioniert etablierter Journalismus im Jahr 2024. #Höcke pic.twitter.com/9yDc9YF0Y5 — Björn Höcke (@BjoernHoecke) May 14, 2024

Nachtrag: Inzwischen hat sich die FAZ für ihr Versehen entschuldigt.