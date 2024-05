Während alle auf das Höcke Urteil warten, wird Ex SPD-Politiker Daniel Wolski wegen Missbrauch und Kinderpornos verurteilt

in

Drei Jahre und sechs Monate sind viel zu wenig für den früheren Vize-Bürgermeister von Lünen. Einen Teil der Haftstrafe hat er durch die U-Haft, in der er sich seit Oktober letzten Jahres befand, bereits abgegolten. Daniel Wolski habe sich vor Gericht geständig gezeigt und wurde zunächst auf freien Fuß entlassen. Wann er seine Haftstrafe antreten muss, ist unklar. Klar jedoch ist, dass ihm bei guter Führung die vorzeitige Entlassung winkt.

Vorgeworfen wurde ihm der Besitz von zahlreichen Kinderpornos, dazu sah dass Gericht auch den sexuellen Missbrauch von Kindern in dreizehn und von Jugendlichen in vierzehn Fällen als erwiesen an. Er habe die Opfer teilweise mit Bezahlung für Sex geködert und sie auch dazu gebracht haben, ihm Nacktfotos zu schicken.

Während der Familienvater Björn Höcke lediglich wegen einer Redewendung vor Gericht steht, geht die Aufmerksamkeit am Fall des Kinderschänders vorbei, weil die staatsnahen Medien es so wollen.

Mit diesem Video hatte der verurteilte Kinderschänder 2021 für die Bundestagswahl geworben.