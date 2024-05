Nachkontrolle beim Zwangssender ZDF

Irren ist menschlich. Es kann mal eine Spekulation unzutreffend sein. Aber es sollte doch immer im Konjuktiv geweissagt werden, so daß man eine Alternative erahnen kann. Besonders wenn sehr teure Experten am Werk sind, und man diese Weisheiten zwangsweise bezahlen muß, ist es peinlich, wenn die Trefferquote Null ist.

Wilhelm Busch dazu:

Sage nie: Dann soll’s geschehen!

Öffne dir ein Hinterpförtchen

Durch „Vielleicht“, das nette Wörtchen,

Oder sag: Ich will mal sehen!

Denk an des Geschickes Walten.

Wie die Schiffer auf den Plänen

Ihrer Fahrten stets erwähnen:

Wind und Wetter vorbehalten!

Das ZDF hat vor über einem Jahr ein Ende des Ukrainekrieges im Oktober 2023 prophezeit und auch eine Begründung geliefert.

Nach Keupps Berechnungen würde in 280 Tagen (d. h. am 29. Juni 2023) Rußland keine Panzer mehr besessen haben. In einem Interview äußerte sich Keupp optimistisch für die Ukraine: Die Ukraine habe die Initiative erkämpft und wird diese auch nicht mehr aus den Händen geben: „nichts wird die Ukraine davon abhalten, in diesem Winter (2023/24) eine weitere Offensive durchzuführen“, während Rußland nur dilettantisch improvisiere. Herr Keupp soll statt Wehrdienst Zivildienst geleistet haben. Ein Kommentator verlangte, den Experten doch im Oktober 2023 noch einmal auftreten zu lassen.

Die Jungs sollen endlich einen Waffenstillstand machen.

Die Zwangssteuer für den propagandistischen ZDF-Müll sollte zurückgezahlt werden. man könnte ja die Immobilien und Ausrüstungen des Senders verwerten.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Geht’s in der Welt dir endlich schlecht, Tu, was du willst, nur habe nicht recht!“ (Geh. Rath v. Goethe)

Quelle: Prabelsblog