Am 14. November 2019 verabschiedete der Bundestag den Gesetzentwurf zur „Stärkung der Impfprävention (Masernschutz)“. Wir haben tags darauf eine Liste der Abgeordneten zusammengestellt, die dafür gestimmt haben. Seit Ausbruch der „Corona-Pandemie“ wird der Artikel immer wieder aufgerufen, da ein großes Interesse daran besteht, wie sich wohl die Abgeordneten der verschiedenen Parteien positionieren werden, falls „Gesundheitsminister“ Spahn Zwangsimpfungen gegen das Coronavirus vorschlägt.

Kritiker bemängeln, dass es sich im Falle der Masern-„Schutzimpfung“ nicht um Zwangsimpfungen handeln würde, was angesichts der angedrohten Bußgelder bei Verstößen ein Witz ist. Es ist ein Zwang durch die Hintertür, da alle Kinder der Schulpflicht unterliegen und spätestens dann eine Impfung nachgewiesen werden muss. Es gibt nur wenige Ausnahmen. Die medizinische Grundlage ist noch fragwürdiger. 2019 wurden dem Robert-Koch-Institut ganze 514 Masernerkrankungen gemeldet. Wir betonen nochmals „Erkrankungen“, von Todesfällen oder Komplikationen ist nicht die Rede. Angeblich dient die Impfpflicht dem Kindeswohl – jährlich über 100.000 Abtreibungen aber stellen kein Problem dar. Abgeordnete, die solche Entscheidungen mittragen, verdienen es nicht, Demokraten genannt zu werden. Sie sind gewissenlose Verbrecher, die unsere Grundrechte zugunsten der Pharmalobby verletzen. Hier finden Sie die Quellen mit Belegen zu der lächerlich geringen Zahl der gemeldeten Masernerkrankungen.

Auf welche Politiker kann man im Ernstfall zählen, wenn die Bundesregierung Zwangsimpfungen gegen Corona einführen will? Diese Mandatsträger haben gegen die Masernzwangsimpfung gestimmt:

Axel E. Fischer – CDU

Emmi Zeulner, CSU

Dr. Bernd Bauman, AfD

Marc Bernhard, AfD

Andreas Bleck, AfD

Peter Boehringer, AfD

Stephan Brandner, AfD

Jürgen Braun, AfD

Tino Chrupalla, AfD

Joana Cotar, AfD

Dr. Gottfried Curio, AfD

Siegbert Droese, AfD

Thomas Ehrhorn, AfD

Berengar Elsner von Gronow, AfD

Dr. Michael Espendiller, AfD

Peter Felser, AfD

Dietmar Friedhoff, AfD

Markus Frohnmaier, AfD

Dr. Götz Frömming, AfD

Dr. Alexander Gauland, AfD

Albrecht Glaser, AfD

Franziska Gminder, AfD

Kay Gottschalk, AfD

Mariana Harder-Kühnel, AfD

Dr. Roland Hartwig, AfD

Jochen Haug, AfD

Udo Hemmelgarn, AfD

Waldemar Herdt, AfD

Lars Herrmann, AfD

Professor Dr. Heiko Heßenkemper, AfD

Martin Hess, AfD

Karsten Hilse, AfD

Nicole Höchst, AfD

Dr. Bruno Hollnagel, AfD

Leif-Erik Holm, AfD

Johannes Huber, AfD

Dr. Marc Jongen, AfD

Jens Kestner, AfD

Stefan Keuter, AfD

Norbert Kleinwächter, AfD

Jörn König, AfD

Steffen Kotré, AfD

Dr. Rainer Kraft, AfD

Rüdiger Lucassen, AfD

Jens Maier, AfD

Prof. Dr. Lothar Maier, AfD

Corinna Miazga, AfD

Hansjörg Müller, AfD

Volker Münz, AfD

Sebastian Münzenmaier, AfD

Jan Ralf Nolte, AfD

Ulrich Oehme, AfD

Gerold Otten, AfD

Tobias Matthias Peterka, AfD

Jürgen Pohl, AfD

Stephan Protschka, AfD

Martin Renner, AfD

Roman Johannes Reusch, AfD

Ulrike Schielke-Ziesing, AfD

Jörg Schneider, AfD

Thomas Seitz, AfD

Martin Sichert, AfD

Detlev Spangenberg, AfD

Dr. Dirk Spaniel, AfD

René Springer, AfD

Beatrix von Storch, AfD

Dr. Alice Weidel, AfD

Wolfgang Wiehle, AfD

Dr. Heiko Wildberg, AfD

Simone Barrientos, Linke

Michel Brandt, Linke

Christine Buchholz, Linke

Jörg Cezanne, Linke

Susanne Ferschl, Linke

Andrej Hunko, Linke

Ulla Jelpke, Linke

Dr. Achim Kessler, Linke

Sabine Leidig, Linke

Cornelia Möhring, Linke

Norbert Müller, Linke

Tobias Pflüger, Linke

Eva-Maria Schreiber, Linke

Kathrin Vogler, Linke

Harald Weinberg, Linke

Hubertus Zdebel, Linke

Pia Zimmermann, Linke

Canan Bayram, Grüne

Mario Mieruch, fraktionslos

Dr. Frauke Petry, fraktionslos

Noch mal zusammengefasst:

Bei CDU/CSU gab es 232 Ja, 2 Nein , 1 enthaltene und 11 nicht abgegebene Stimmen

Bei der SPD gab es 138 Ja, O Nein , 1 enthaltene und 13 nicht abgegebene Stimmen

Bei der AfD gab es 3 Ja, 67 Nein , 13 enthaltene und 8 nicht abgegebene Stimmen

Bei der FDP gab es 67 Ja, 0 Nein , 2 enthaltene und 11 nicht abgegebene Stimmen

Bei den Linken gab es 18 Ja, 17 Nein , 30 enthaltene und 4 nicht abgegebene Stimmen

Bei den Grünen gab es 1 Ja, 1 Nein , 57 enthaltene und 8 nicht abgegebene Stimmen

Bei den Fraktionslosen gab es 0 Ja, 2 Nein, 1 enthaltene und 1 nicht abgegebene Stimmen

Tatsächlich gibt es also nur eine Fraktion, die in dieser Frage nicht gespalten ist und sich klar gegen eine Impfpflicht gegen Masern ausgesprochen hat, die AfD. Die Abgeordnete Verena Hartmann, die mit Ja gestimmt hatte, gehört inzwischen nicht mehr der Partei an. Kann man sich auch darauf verlassen, falls die AfD in Regierungsverantwortung kommt? Bei den Grünen galt das NEIN zu NATO-Kriegen solange, bis Joschka Fischer die Turnschuhe gegen einen Armani-Anzug eintauschte. Vielleicht hilft hier eine vorsorgliche Kontaktaufnahme, falls einer der genannten Abgeordneten in ihrem Wahlkreis wohnt, damit sich die Geschichte nicht nochmals wiederholt.