Jeder ordnet die Bilder aus Berlin anders ein. Ich habe mir das Video der Express-Zeitung ausgesucht, das verdeutlicht, wie unterschiedlich die Lager sind, die auf den Straßen der europäischen Metropolen aufbegehren. Den Querdenkern ist es gelungen, eine breite Masse zu mobilisieren, zwischen ihnen und den Demonstranten am Reichstag und vor der russischen Botschaft liegen Welten. Aber auch die friedliche Masse und die teils entrückt wirkenden Liebeszeichenzeiger verbindet nicht viel mehr, als die gegenwärtige Unerträglichkeit der Zumutungen durch die Politkaste. Egal wie kritisch man diese Loveparade des zivilen Ungehorsams auch sieht, sie hat es geschafft, die Polizei aus der Reserve zu locken, die unfassbar hart und rechtswidrig gegen die harmlosen Demonstranten vorgegangen ist. Dafür hat die eine Seite tiefsten Respekt verdient, die Büttel des Systems jedoch nur tiefste Verachtung.

Was die Presse mit den Bildern der anderen Demonstranten anstellt, die teilweise auch von bezahlten Provokateuren geliefert wurden, sieht man unten beim „Stürmchen“ auf den Reichstag. Ein paar Unbewaffnete durchbrechen die Absperrungen und lassen sich von drei Polizisten zurücktreiben. Doch die „Presse“ tut so, als wäre die Gottkanzlerin fast vom Thron gestoßen und gelyncht worden.

In der Partei wimmelt es nur so von Gestalten, die stets zum richtigen Augenblick für die gewünschten Schlagzeilen sorgen. Ob es sich um U-Boote handelt oder beide Parteilager von U-Booten geführt werden, ist eigentlich unerheblich. Unentschlossene Wähler erreicht man so jedenfalls nicht, wenn es zu Neuwahlen nach einem Rücktritt von Merkel kommen sollte. Die Schweine würden ein wenig wechseln, das Volk muss weiterhin darben, damit die Tröge gefüllt werden können. An der Systemfrage führt kein Weg vorbei.

Grundgesetz oder Verfassung? Und wenn die Antwort Verfassung lautet, was steht drin? Wieder „soziale“ Marktwirtschaft, welche Währung, welches Bildungssystem, was soll mit den Parteien geschehen? Wäre es nicht an der Zeit, sie abzuwickeln und ein Wiederbetätigungsverbot für Mandatsträger und Funktionäre zu erlassen? Medienkonzerne in ausländischer Hand, wie Springer, sollte man diesen weiterhin die Meinungsbildung überlassen? Staatsfunk, Steuern, Abgaben? Ich fürchte, die quietschebunte Hippiegemeinde auf den Tribünen sehnt sich ein Grundeinkommen herbei. Und genau dieses steht auch auf der Agenda derer, die sie eigentlich bekämpfen wollen.

Die vielen wahrheitsbewegten Youtuber und „Aufklärer“, die hinter allem eine Verschwörung wittern, sind auf einmal so leise, wenn es um Deutschland geht. Dass es sich um ein geschicktes Manöver der Eliten handeln könnte, die erstens eben nicht alle dumm sind, und zweitens Machiavelli nicht nur gelesen, sondern auch praktisch oft genug angewandt haben, haben sie wohl vergessen. Nein, dumm sind nur die Araber, die Ukrainer und aktuell die Weißrussen, die einer Farbrevolution auf dem Leim gehen. Im aufgeklärten Europa kann so etwas natürlich nicht passieren. Warum aber dann das ständige Gefasel von Schlafschafen, die endlich erwachen sollen?

Ein Gedankenspiel

Wenn Corona der Plan der Eliten ist, warum sollten sie ihn dann öffentlich machen oder nicht auch einen Plan B haben? Plan A wäre, die Totalitäre Weltdiktatur über die Pandemie zu errichten. Plan B, den Schwindel auffliegen zu lassen und dem Volk die Mittel in die Hand zu geben, selbst die Mauern einzureißen, aus deren Trümmern dann wieder ein lenkbares System entsteht. Und nebenbei bemerkt, die Investoren aus dem fernen China werden sich ihre Beute egal von welcher Regierung nicht freiwillig aus der Hand nehmen lassen. Dann gibt es vielleicht noch einen Plan C, von dem niemand etwas weiß. Ganz sicher aber haben die meisten der Frustrierten keinen Plan und wollen am Ende für irgendjemanden stimmen, der die Sache wieder in Ordnung bringen soll. Wer könnte das sein? Jesus Christus, der Mahdi, Buddha oder doch wieder nur irgendeine Politsekte mit einem gekauften Anführer?

Kein Weg ohne Ziel

Wenn es weiter gehen soll, muss ein klares Ziel anvisiert werden. Wer sitzt schon gerne in einem Zug, ohne zu wissen, wo er hin fährt?