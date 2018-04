Angriff auf syrischen Militärflughafen – Pentagon dementiert Beteiligung – steckt Israel dahinter?

Der Sprecher des Pentagons dementiert die Berichte im syrischen Staatsfernsehen. Ein Militärflughafen bei der nordsyrischen Stadt Taifur soll mit Raketen angegriffen worden sein.

Syrian state TV claims that they shot down "eight missiles" inbound towards T4 airbase might need some, uh, workshopping after US officials again deny any Tomahawk launches tonight. — Neil Hauer (@NeilPHauer) April 9, 2018

Niemand weiß angeblich etwas genaues. Ob der Angriff zur Stunde noch läuft, ist unklar. Es tauchten auch Videos von anderen Stützpunkten auf, die ebenfalls unter Feuer stehen sollen.

BREAKING: Multiple reports of airstrikes or loud explosions heard in western Syria, targets believed to include Hmeimim Airbase in Latakia, Tiyas and Shayrat Airbase in Homs, adjacent military facilities, casualties reported – stay tuned for more info pic.twitter.com/6tIhPlTnfi — Breaking911 (@Breaklng911) April 9, 2018

Gingen die Angriffe vielleicht von Israel aus?