Ab Montag wird es ernst für die Angestellten der Schweizer Großbank Credit Suisse.

Ab nächster Woche müssen laut einer Quelle die Team- und Abteilungsleiter Mitarbeitern den Blauen Brief aushändigen, schreibt IN$IDE PARADEPLATZ. Jährlich sollen 450 Millionen eingespart werden, ein Sprecher der Bank wollte sich jedoch nicht zu dem Thema äußern. Mindestens 2000 Arbeitsplätze seien betroffen, so IN$IDE PARADEPLATZ. Wenn es aber vor allem Leute an der Basis und im Backoffice träfe, dann noch deutlich mehr. Frohe Weihnachten!