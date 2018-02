Stolz und Ehre muslimischer Zuwanderer??? + Frauenmärsche #120db

Dieses Video wurde auf Facebook gelöscht:

Jenny Friedheim sagt:

Hier ist NUR von den jungen Männern muslimischen Glaubens die Rede, die gewalttätig und unverschämt sind, von solchen, die glauben, sich hier alles erlauben zu dürfen. Alle anderen jungen Männer dieser Kultur, die wirklich willens sind, sich in diesem Land einzuleben und ihren Beitrag zur Gemeinschaft leisten wollen, können abschalten oder denen, die ich mir gleich vornehme, das hier übersetzen.

Wenn nun einer meint, sich für das rächen zu müssen, was ich hier gesagt habe, beweist er nur, das ich richtig liege, genauso, wie die Tugendwächter und Zensoren, die glauben, Euch in Schutz nehmen zu müssen, weil Ihr nicht alleine klarkommt. Zur Erinnerung: ich spreche NUR die Typen an, die sich in diesem Land nicht benehmen wollen, die gewalttätig und kriminell sind und die, die sie unterstützen. Ich glaube zwar nicht, daß sich dadurch auch nur einer ändert oder anfängt, über sich nachzudenken, denn dafür bräuchte man Verstand, aber ich hoffe, daß zukünftig immer mehr Menschen auf deren angeblichen Stolz und deren Ehre pfeifen, weil sie in Wirklichkeit beides nicht haben. Wer sich an Schwächeren vergreift, ist nicht stark oder mutig, sondern ein hinterhältiger Feigling.

Unterstützung für die Frauen, die sich organisieren und Demos auf die Beine stellen: Geht auf die Straße, damit Frauen wieder unbehelligt auf die Straße gehen können, seid laut, lasst Euch nicht beirren oder unterkriegen. Über kurz oder lang sehen wir uns da.