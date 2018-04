Schüsse auf offener Strasse – Polizei Köln fahndet nach Serkan Deniz

Mit einem Lichtbild fahndet die Polizei nach dem deutsch-türkischen Staatsangehörigen Serkan Deniz (30). Der Gesuchte steht in dringendem Verdacht, am Dienstagnachmittag (24. April) zwei Männer (30, 33) durch Schüsse schwer verletzt zu haben (siehe Pressemeldung Nr. 3 vom 24. April 2018). Die Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise.

Gegen 15.30 Uhr befuhren die späteren Opfer mit einem Lamborghini den Kölner Stadtteil Humboldt-Gremberg. Als sie an der Einmündung Gießener Straße/Usinger Straße auf den 30-Jährigen trafen, ging der Jüngere sofort auf den Deniz zu. Dieser zog daraufhin eine großkalibrige Schusswaffe und eröffnete das Feuer. Dabei verletzte er beide Männer schwer. Anschließend flüchtete Deniz mit einem schwarzen Audi R 8 vom Tatort.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten geben können, sich dringend unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de mit dem Kriminalkommissariat 21 in Verbindung zu setzen.

Vorsicht – der Gesuchte könnte weiterhin bewaffnet sein!