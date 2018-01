ReleaseTheMemo: Wird es eng für Obama und CrookedHillary?

Der deutsche Mainstream schweigt, wenn es nicht gegen Trump geht. Ein internes Papier, das gestern an Mitglieder des Repräsentantenhauses ausgegeben wurde, soll belegen, dass die Obama-Administration eng mit dem FBI zusammengearbeitet hat, um die Wahl von Donald Trump zugunsten Hillary Clinton zu verhindern. Der Republikaner Steve King bezeichnete die Affäre schlimmer als den Watergate-Skandal.

I have read the memo. The sickening reality has set in. I no longer hold out hope there is an innocent explanation for the information the public has seen. I have long said it is worse than Watergate. It was #neverTrump & #alwaysHillary . #releasethememo

Sollte die Vertraulichkeitsstufe des Memos herabgesetzt werden, kann es veröffentlicht werden. Mit dem Hashtag #ReleaseTheMemo fordern Trump-Anhänger diesen Schritt. Die Gegenseite behauptet, in der Nacht hätten russische Bots den Hashtag übernommen.

Wenn die Vorwürfe des Machtmissbrauchs zutreffen, dann drohen Obama und Hillary Clinton nicht nur schwere Imageschäden, sondern auch juristische Konsequenzen.

Wikileaks hat Whistleblower aufgerufen, sich mit Informationen an die Plattform zu wenden.

#ReleaseTheMemo: Do you know someone who has access to the FISA abuse memo? Send them here: https://t.co/cLRcuIiQXz

WikiLeaks will match reward funds up to $1m sent to this unique Bitcoin address: 3Q2KXS8WYT6dvr91bM2RjvBHqMyx9CbPMN

or marked 'memo2018': https://t.co/lmsmphuH2N pic.twitter.com/j1YEkXqi2S

— WikiLeaks (@wikileaks) January 19, 2018