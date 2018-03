Jürgen Fritz: Öffentliche Distanzierung von anonymousnews.ru

Hiermit distanziere ich mich in aller Deutlichkeit und Schärfe von der Seite anonymousnews.ru, welche ungefragt und unautorisiert Texte von mir übernimmt und bei sich veröffentlicht. Bitte unterstützen Sie auf keinen Fall diese und andere Schundseiten, die der Sache enorm schaden, weil sie berechtigte Kritik in den Bereich des völlig Unseriösen, ja sogar in den Bereich des Kriminellen ziehen, was negativ auf seriöse Kritiker und auch auf unser Anliegen selbst zurückschlägt.

Keinerlei Respekt vor geistigem Eigentum – massive Urherberrechtsverletzungen

Vor kurzem entdeckte ich einen meiner Texte, den ich hier auf Jürgen Fritz Blog veröffentlicht hatte, auf der Website anonymousnews.ru. Mit dem Betreiber dieser Seite hatte ich aber noch niemals Kontakt und es hatte mich auch nie jemand um Erlaubnis gefragt, Texte von mir übernehmen zu dürfen. Zudem stellte ich fest, dass mein Artikel mit einer fremden Einleitung und am Ende einem Video ergänzt war, das nun nicht gerade meinem Stil und dem Niveau meines Textes entspricht, um es vorsichtig zu formulieren. Nach kurzer Recherche stellte ich fest, dass dies nicht der einzige Artikel war, der unautorisiert übernommen wurde.

Ich fragte meinen Anwalt, Dr. Christian Stahl, ob das nicht klare Urheberrechtsverletzungen seien, was er bestätigte, und was ich dagegen tun könne. Da auf anonymousnews.ru kein Impressum zu finden ist, mithin nicht klar ist, wer die Seite überhaupt betreibt, was bereits den nächsten Rechtsverstoß darstellt, und alles daraufhin deutet, dass sie vom Ausland aus betrieben wird, ist juristisch dagegen nur sehr schwer vorzugehen beziehungsweise lohnt dies den Aufwand nicht.

Wer steckt hinter der Seite?

Nach weiterer Recherche stieß ich auf Gerüchte und Berichte, dass wahrscheinlich ein gewisser Mario Rönsch die Seite betreibt. Hierbei scheint es sich um eine höchst zwielichtige Gestalt zu handeln, die die deutschsprachige Website Anonymous.Kollektiv betrieb, welche sich als Teil des Hackerkollektivs Anonymous ausgab. Zeitweise warb Rönsch für Compact Abos, nach dem Zerwürfnis mit dem Chefredakteur Jürgen Elsässer startete Rönsch dann einen Diffamierungsfeldzug gegen Compact.

Ferner soll Rönsch in illegalen Waffenhandel verstrickt gewesen sein, vertrieb unter dem Namen migrantenschreck Waffen, die zum Schießen auf Flüchtlinge benutzt werden sollten. Gegen den Herrn liefen wohl mehrere Strafverfahren. Nachdem er – wahrscheinlich im Ausland – untergetaucht sein soll, gab die Staatsanwaltschaft irgendwann auf, weiter nach ihm zu fahnden. Rönsch streitet wohl stets ab, irgendetwas mit diesen Websites zu tun zu haben, obschon viele Indizien und Aussagen dafür sprechen.

Der oder die Seitenbetreiber haben nun also mehrere Texte von mir entwendet, ohne mich vorher um Erlaubnis zu bitten, ohne zu fragen, ja ohne mich auch nur zu verständigen. Offensichtlich hat man sich einfach so bedient und meine Artikel bei sich eingestellt. Da ich kein Impressum finden konnte, also kein Ansprechpartner genannt wird, habe ich dann vor drei Tagen direkt unter einen Artikel von mir folgenden Kommentar geschrieben.

Mein Kommentar unter meinem eigenen Artikel

„Ich, der Autor dieses Textes, distanziere mich hiermit von dieser Website in aller Deutlichkeit. Diese Seite namens anonymousnews.ru, übernimmt ungefragt Texte von mir, ergänzt sie teilweise noch mit Einleitungen und Videos, denen ich niemals zustimmen würde. Das dürften ganz klare Urherberrechtsverletzungen sein. Gäbe es ein Impressum, würde ich versuchen, die Seite abzumahnen. Ein solches kann ich auf der Seite, vermutlich aus dem Ausland betrieben, aber nicht finden.

Ich halte anonymousnews.ru nicht für seriös. Leider dürften die Möglichkeiten, dagegen vorzugehen, sehr begrenzt sein. Ich bitte die Seitenbetreiber darum, alle meine Texte auf anonymousnews.ru umgehend zu löschen.

An alle Leser: Meine Texte finden sich auf meinem Blog juergenfritz.com oder auch bei Epoch Times, Philosophia perennis, Jouwatch, Die Unbestechlichen, The European, die eine Genehmigung haben, meine Texte zweitzuveröffentlichen und die seriös arbeiten.“

Ich war gespannt, ob man ihn freigeben würde, was mich allerdings sehr gewundert hätte. Natürlich wurde er nicht freigeschaltet. Schon nach ein bis zwei Stunden war er völlig gelöscht. Wohlgemerkt, eine Internetseite nimmt einfach Texte, die ein anderer erstellt hat, stellt sie bei sich ein und wenn der Autor seinen eigenen Artikel kommentiert, wird dies von AN gelöscht.

E-Mail von AN

Kurze Zeit später erhielt ich eine E-Mail von „AnonymousNews“, in welcher gefragt wurde: „Abmahnung? Urheberrechtsverletzung? Distanzierung?“. Ohne die Veröffentlichung auf AN würde mich „wahrscheinlich keine Sau kennen“. Dass AN meine Texte seinen Lesern zugänglich mache, sollte ich „nicht nur als Auszeichnung“ verstehen, es sei auch „unbezahlbare kostenlose Werbung“. Meine Beiträge wären über AN mehrere zehntausende Mal geteilt geworden, mehr als auf den von mir genanten Seiten zusammen.

Anschließend werden Epoch Times und Journalistenwatch schlecht geredet. Und dann heißt es wörtlich: „Wir werden auch in Zukunft ungefragt Beiträge von Dir veröffentlichen, die unseres Erachtens wichtig für die deutsche Öffentlichkeit sind und Weiterverbreitung verdienen.“ Gezeichnet war die E-Mail mit: „Mit deutschen Gruß! Team anonymousnews.ru“. Darauf antwortete ich folgendes.

Meine Antwort

„Sehr geehrtes Team anonymousnews.ru,

bitte lassen Sie mir doch die Daten (Name, vollständige Postadresse etc.) der Person zukommen, die gemäß § 5 Telemediengesetz und nach § 55 Abs. 2 RStV für Ihre Seite verantwortlich ist, dann werden wir die Frage der Seriosität gemeinsam auf dem Rechtswege klären.

Vielen Dank für Ihre Offenheit und dass Sie den Mut haben, zu ihren Aktivitäten mit Ihrem guten Namen zu stehen und sich nicht hinter die Bäume schlagen. Mit freundlichen Grüßen Jürgen Fritz – Freier Autor juergenfritz.com“ Antwort von AN

Vorgestern erhielt ich dann folgende Antwort: „wir sind außerhalb der EU ansässig. Du kannst Dir ‚§ 5 Telemediengesetz und § 55 Abs. 2 RStV‘ also – mit Verlaub gesagt – in den braunen Salon schieben.“ Ich sollte, so riet mir der AN-Seitenbetreiber, vielleicht mal „das Ding auf meinem Hals – man nennt es auch Kopf – benutzen“ und darüber nachdenken, woher meine Seitenbesucher kämen.

Sollte ich meinen „Schlumpfen-Aufstand fortsetzen“, würde AN die gesamte Korrespondenz mit mir online stellen und dann „schauen wir uns gemeinsam an, wie es besuchertechnisch für Dich wieder in den Keller zurück geht. Die Diskussion ist hiermit beendet.“

Im Klartext, ich solle froh sein, dass AN sich meiner Texte einfach so bemächtigt, sie nach eigenem Gutdünken bei sich einstellt und sollte dies gleichsam als Auszeichnung auffassen, da sie nicht bei jedem Artikel entwenden. Und das werde man auch in Zukunft so weitermachen. Der Erfolg von Jürgen Fritz Blog sei primär, wenn nicht ausschließlich AN zu verdanken.

Richtig ist wohl, dass meine Artikel auf AN teilweise sehr gut laufen. Zu den Leserzahlen: AN liegt laut Alexa weltweit ca. auf Rang 32.000, JFB ca. auf Rang 52.000. Nun habe ich mal in meiner WordPress-Statistik nachgesehen, wie viele meiner Leser denn tatsächlich von AN kommen. Im letzten Monat (Februar 2018) waren es ca. 0,02 Prozent, im Januar 0,01 Prozent, in diesem Monat bisher 0,002 Prozent, also etwa einer von 50.000.

Fazit

Ich halte die Seite alles andere als für seriös. Leider dürften die Möglichkeiten, dagegen vorzugehen, sehr begrenzt sein. Ich bitte aber darum, nicht auf solche Seiten zu verlinken. Meine Texte finden sich auf Jürgen Fritz Blog oder auch bei Epoch Times, Philosophia perennis, Jouwatch, Die Unbestechlichen oder The European, die eine ausdrückliche Genehmigung haben, meine Texte zweit zu veröffentlichen.

Bitte unterstützen Sie auf keinen Fall AN und andere Schundseiten, die der Sache enorm schaden, weil sie berechtigte Kritik in den Bereich des völlig Unseriösen, ja sogar in den Bereich des Kriminellen ziehen, was negativ auf seriöse Kritiker und auch auf unser Anliegen selbst zurückschlägt.

