Michael Mross war wieder in Berlin unterwegs und hat ausführlich von dort berichtet.

#Covid_19 #Deutschland am 16.05.2020

DDR Widerstandkämpferin + Wendeheldin

Angelika #Barbe wird abgeführt⤵️ Was muss in dieser Frau JETZT vorgehen, wenn sie gut 30 Jahre nach der Stasi wieder von der Polizei bei der Ausübung ihrer grundgesetzlichen Rechte abgeführt wird? pic.twitter.com/2oiiFA7fWr — Libra0810 🇩🇪 🖤❤💛 (@Libra08101) May 16, 2020

In der Schweiz wurde Ignaz Bearth während seines Livestreams von Polizisten festgenommen.



In Stuttgart haben Vermummte den LKW mit der Technik für die Demonstration in Brand gesetzt. Dennoch fand die Versammlung statt.



In vielen weiteren Städten gingen die Menschen auf die Straße. Waren das wirklich alles „Rechtsextreme“? Diese ziemlich absurden Tanzszenen hat ein WELT-Reporter eingefangen.

Der nicht wirklich lustige „Comedian“ Oliver Pocher erschien zur Demonstration vor dem Reichstag, um mit Attila Hildmann zu diskutieren. Die Polizei geleitete Pocher dann zu seiner „Sicherheit“ vom Platz.