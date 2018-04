Hausdurchsuchung: Justizskandal um abgeschnittenen Babykopf

Unfassbar, was sich in Hamburg abgespielt hat. Die Achse des Guten berichtet von Hausdurchsuchungen bei dem christlichen Gospelsänger, der bei der Bluttat am Jungfernstieg ein Video gemacht hat und ebenso bei dem Blogger Heinrich Kordewiner. Bei den Razzien wurden persönliche Gegenstände und „Beweismittel“ beschlagnahmt. Diese Vorgehensweise dient mehr der Einschüchterung von Berichterstattern, denn der Aufklärung von Straftaten. In diesem Fall sollten die blutigen Details verschwiegen werden.

Wie sich die Staatsanwaltschaft ins eigene Knie geschossen hat, zeigt der Durchsuchungsbeschluss. Darin wird nämlich der Ablauf der Tat beschrieben. Das Dokument der Schande wurde bei Achgut veröffentlicht – hier lesen.