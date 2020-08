Den Satz kann man so oder so auslegen. Kommt er aus dem Mund eines Politikers, der dem in Geiselhaft genommenen Bürger den Mund verbietet, hat er keine Folgen. Andersherum wird wohl der Staatsschutz seine Ermittlungen aufnehmen.

Das System hat Name, Anschrift und Gesicht. Berlins Innensenator Andreas Geisel, SPD (früher SED), trägt persönlich die Verantwortung für die Folgen, die sein Verbot der Großdemonstration am Samstag nach sich ziehen wird. Sei es nun wieder einmal brutalste, menschenverachtende Polizeigewalt gegen Bürger, die für ihre Freiheit auf die Straße gehen oder auch Ausschreitungen einzelner, die ihre Wut nicht mehr im Griff haben. War es das wert?

Innensenator Geisel kündigte ein konsequentes Vorgehen der Polizei an, sollten sich dennoch große Menschenansammlungen bilden. „Ich bin nicht bereit ein zweites Mal hinzunehmen, dass Berlin als Bühne für Corona-Leugner, Reichsbürger und Rechtsextremisten missbraucht wird. Ich erwarte eine klare Abgrenzung aller Demokratinnen und Demokraten gegenüber denjenigen, die unter dem Deckmantel der Versammlungs- und Meinungsfreiheit unser System verächtlich machen“, sagte Berlins Innensenator. Andreas Geisel kündigte zudem an, dass die im Vorfeld angekündigten Zeltlager in Berlin nicht geduldet werden. „Wir dürfen nicht zulassen, dass Berlin zu einem großen Campingplatz für vermeintliche Querdenker und Verschwörungsideologen gemacht wird.“ (1)

Pressemitteilung zum Verbot der Versammlungen von QUERDENKEN711 durch den Innensenator von Berlin



Stuttgart/26.08.2020 Michael Ballweg, Gründer der Initiative QUERDENKEN-711 ist schockiert über das Verbot der Versammlungen. „Meine Befürchtung im April 2020, dass im (1/2) #b2908 — querdenken711 (@querdenken711) August 26, 2020